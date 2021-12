Jonida Maliqi e mban djalin gjithmonë larg rrjeteve sociale, por jo në këtë ditëlindje (FOTO LAJM)

Djali i Joinida Maliqit feston ditën e sotme ditëlindjen e 10-të dhe mami i ka bërë një urim në porfilin e saj në Instagram.

“Sot me mungojne fjalet sepse asnje prej tyre nuk e pershkruan dot dashurine sublime qe kam per ty biri im🙏🏻 Keto 10 vjet kane ikur sa hap e mbyll syte 🙈❤️”, shkruan Jonida për të birin.

Jonida ka vendosur të ndajë në ditë speciale si e sotmja foto me Dan, duke e mbajtur larg rrjeteve sociale. Megjithatë çdo postim i saj me të birin, ka pasur gjithmonë brenda shumë dashuri e përkujdesje si marrëdhënia e çdo prindi me fëmijën e vetë.