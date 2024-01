‘Jeta është e shkurtër’, Mbreti Charles dhe Kate në spital, princ Harry dëshiron të bashkohet me familjen e tij dhe të kthehet në Britani

Princ Harry sipas raportimeve të fundit ka vendosur të lërë pas hatërmbetjet dhe kërkon të bashkohet me familjen e tij. Sipas revistës Closer duke cituar një burim të afërt me princ Harry-n mesohet se dëshiron të ribashkohet me familjen e tij.

Mes shqetësimeve për babanë dhe kunatën e tij, burimi pretendon se Harry po mendon madje të kthehet në Mbretërinë e Bashkuar.

Në fakt, i njëjti burim shprehet se ai është thellësisht i prekur nga babai dhe Kate dhe është gati së bashku me Meghan Markle të ofrojnë ndihmën dhe mbështetjen e tyre, raportojnë mediat e huaja.

“Harry është njeriu më i lumtur që kam takuar ndonjëherë. Edhe pse ka ndodhur shumë, momente si ky i kujtojnë atij se jeta është e shkurtër dhe familja është e rëndësishme. Ai tani i mendon gjërat ndryshe dhe ka ende një dashuri të thellë për babanë dhe nusen e tij. Ai nuk do të hezitonte të kthehej në Angli për të ndihmuar”, tha burimi.

Harry rrëfeu se ndihente “mall për shtëpinë” në Montecito dhe miqtë e tij. Familjarët Sussex janë larguar nga Britania e Madhe pasi janë larguar nga familja mbretërore në vitin 2020.

Si Mbreti Charles ashtu edhe Princesha Kate janë në spital, me Kate që po shërohet nga operacioni abdominal dhe Charles do t’i nënshtrohet një operacioni për prostatën.

Sarah Ferguson gjithashtu është diagnostikuar me kancer të lëkurës, i zbuluar pasi u hoqën disa nishane.