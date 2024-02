Jeta e Rihannës, nga një studente e varfër në një nga gratë më të pasura në botë!

Në jetën e showbizit dhe sipërmarrjes, pak emra shkëlqejnë aq shumë sa Rihanna. Në rreth 20 vjet, këngëtarja kaloi nga studente në Barbados në një nga gratë më të pasura në botë. Sipas mediave të ndryshme duke përfshirë revistën Forbes, vlera neto e pasurisë së Rihanna-s vlerësohet të jetë rreth 1.4 miliardë dollarë që nga viti 2023. Kjo gjendje mbresëlënëse financiare i siguroi asaj pozicionin e 20-të në listën e grave më të pasura në Amerikë të Forbes.

Por cili është sekreti i suksesit të artistes?

Fëmijëria dhe problemet e hershme shëndetësore!

Robyn Rihanna Fenty ka lindur më 20 shkurt 1988, në Saint Michael, Barbados. Ajo është vajza e Monikës, një kontabiliste dhe Ronald Fenty, një mbikëqyrës magazine. Nëna e saj është afro-guyaneze, ndërsa babai i saj është një barbadian me origjinë afrikane, irlandeze, angleze dhe skoceze. Rihanna ka dy vëllezër, Rorrey dhe Rajad Fenty, dhe dy gjysmë motra dhe një gjysmëvëlla nga ana e babait të saj, secili i lindur nga nëna të ndryshme nga marrëdhëniet e tij të mëparshme. E rritur në një shtëpi njëkatëshe me tre dhoma gjumi në Bridgetown, ajo dhe babai i saj shisnin rroba në një tezgë rruge. Fëmijëria e saj u ndikua thellësisht nga betejat e babait të saj me varësitë. Babai i Rihannës ka dhunuar fizikisht nënën e saj dhe ajo shpesh ka tentuar të ndërhyjë në zënkat e tyre. Gjatë fëmijërisë së saj, Rihanna përjetoi dhimbje koke të forta, duke çuar në skanime të shumta CT. Ajo kujton: Mjekët madje menduan se ishte një tumor sepse ishte kaq intensiv. Në moshën 14-vjeçare, prindërit e saj u divorcuan dhe shëndeti i saj filloi të përmirësohej. E rritur në muzikën reggae, ajo ndoqi shkollën fillore Charles F. Broome Memorial dhe Shkollën Combermere. Ndërsa fillimisht dëshironte të mbaronte shkollën e mesme, ajo në fund zgjodhi të ndiqte një karrierë muzikore.

Fillimet e hershme në karrierën muzikore!

Në vitin 2003, Rihanna formoi një treshe muzikore me dy shokë klase nga Barbadiani dhe bëri audicionin për producentin amerikan Evan Rogers, i cili u mahnit menjëherë nga talenti i saj. Pas një audicioni të suksesshëm, ajo u ftua të regjistronte kaseta demo. Gjatë rreth një viti, regjistrimet me ndërprerje prodhuan këngë si “Pon de Replay” dhe “The Last Time”, të dyja më vonë të përfshira në albumin e saj debutues “Music of the Sun”. Rihanna nënshkroi me kompaninë e prodhimit të Rogers, duke siguruar një marrëveshje me Def Jam Recordings. Demoja e saj, e dërguar fillimisht në Def Jam, arriti në Jay-Z, presidentin e labelit. Pavarësisht skepticizmit fillestar, Jay-Z e ftoi Rihannën në audicion, duke çuar në një takim me manjatin e muzikës LA Reid . I impresionuar nga audicioni i saj, Jay-Z dhe ekipi i tij siguruan një marrëveshje rekord me gjashtë albume me Def Jam dhe Rihanna u zhvendos në SHBA për të jetuar me Rogers dhe gruan e tij.

Nën Def Jam, albumi debutues i Rihanna-s “Music of the Sun” u publikua në gusht 2005. Albumi arriti sukses komercial, duke debutuar në vendin e 10 në Billboard 200. Albumi i saj i dytë A Girl Like Me pasoi kryesimin e top-listave në disa vende duke forcuar statusin e Rihanna-s si një yll global.

Evolucioni i stilit!

Në atë kohë, vlera Neto e Rihanna-s nuk ishte ende aq mbresëlënëse, pavarësisht suksesit mahnitës. Në fillim të vitit 2009, Rihanna filloi të krijonte albumin e saj të katërt në studio “Rated R” i cili u publikua në nëntor 2009. Ndërsa ajo kishte qenë në disa turne që nga debutimi i saj në vitin 2005, vetëm në turneun e fundit Girl On Earth në 2010, fitimet e rëndësishme të turneut filluan të vinin për të. Turneu, duke mbështetur albumin e saj të katërt në studio “Rated R”, gjeneroi 40 milionë dollarë të ardhura bruto. Gjatë verës së vitit 2010, Rihanna bashkëpunoi me Eminem në “Love the Ëay You Lie”, një hit global që arriti numrin 1 në mbi 20 vende dhe u bë kënga më e shitur e 2010 në MB. Më vonë, ajo kryesoi një turne me Eminem, duke grumbulluar mbi 36 milionë dollarë nga vetëm gjashtë shfaqje .

Suksesi!

Albumi i pestë në studio i Rihanna-s, “Loud”, doli në nëntor 2010, duke prodhuar tre hite të Billboard Hot 100 në SHBA: “Only Girl (In the World),” “What’s My Name?” me Drake dhe “S&M”, me një remix zyrtar me Britney Spears . “Only Girl (In the World)” i dha Rihannës çmimin Grammy për regjistrimin më të mirë të kërcimit në ndarjen e 53-të të çmimeve Grammy. Brenda një viti, ajo nisi Loud Tour për të promovuar albumin e saj me të njëjtin emër, që thuhet se fitoi rreth 90 milionë dollarë. Loud Tour shënoi një arritje rekord me 10 netë të shitura në O2 Arena në Londrën Perëndimore, duke e bërë atë artisten femër me shfaqjet më të shitura në historinë e lokalit. Turneu u rendit si i shtati me fitimet më të larta në mbarë botën në 2011.

Sukses mbarëbotëror!

Në nëntor 2012, albumi i shtatë në studio i Rihanna-s, ” Unapologetic”, bëri një debutim mbresëlënës në vendin e parë në tabelën Billboard 200 në Shtetet e Bashkuara. Kënga kryesore, “Diamonds”, siguroi vendin e parë në Billboard Hot 100 në SHBA, duke shënuar hitin e 12-të të Rihanna-s në krye të listës. Për të promovuar albumin, Rihanna filloi turneun 777, një turne kompakt me shtatë shfaqje në shtatë vende për shtatë ditë. Një dokumentar që kap momentet kryesore të turneut u transmetua në Fox në maj 2013, i ndjekur nga një DVD publikim të nesërmen, duke shënuar videon e tretë live të Rihanna-s. Kompania Zyrtare e Listave në Mbretërinë e Bashkuar zbuloi se Rihanna ishte artistja më e shitur në vend për vitin e kaluar, me 3,868,000 disqe të shitura, duke siguruar pozicionin e saj si nr. 1 në mesin e kandidatëve të artistëve BRIT Awards 2013. Turneu i Rihanna’s Diamonds World, turneu i saj i pestë i koncerteve, filloi në mars 2013 për të promovuar “Unapologetic”. Turneu arriti sukses të jashtëzakonshëm, duke fituar 137 milionë dollarë globalisht dhe duke shitur 84 nga 87 ndalesa, siç raportohet nga Billboard.

Albumi i fundit!

Në vitin 2015, Rihanna filloi të punojë në albumin e saj të fundit në studio, “Anti”. Ajo nënshkroi një marrëveshje prej 25 milionë dollarësh me Samsung , që përfshin miratimin e saj të linjës së produkteve Galaxy të Samsung. Në këmbim, Samsung sponsorizoi publikimin e albumit të saj të tetë në studio dhe turneun e tij shoqërues. Që atëherë, Rihanna ka bashkëpunuar me yje si Kanye West , Calvin Harris, Drake dhe DJ Khaled. Edhe pse ajo nuk ka publikuar një album të ri solo që nga “Anti” i vitit 2016, ndërprerja e saj nga muzika nuk ka ndikuar ndjeshëm në vlerën e saj neto për shkak të përfshirjes së saj në projekte të tjera. Më 25 shtator 2022, Rihanna bëri bujë duke njoftuar paraqitjen e saj kryesore në shfaqjen e pjesës së parë të Super Bowl LVII, duke shënuar rikthimin e saj në skenën live pas një pauze prej më shumë se pesë vitesh. Shfaqja u prit me vlerësime kryesisht pozitive, me raportet fillestare që sugjeronin një shikueshmëri totale prej 118.7 milion në platformat televizive dhe dixhitale duke tejkaluar performancën e Katy Perry.

Pavarësisht se dha një shfaqje të jashtëzakonshme, Rihanna nuk mori kompensim monetar nga NFL për pjesëmarrjen e saj. Por këngëtarja e përdori performancën si një shans për të promovuar linjën e saj kozmetike. Ajo paraqiti Fenty Beauty për të përmirësuar përbërjen e saj. Kjo i dha markës 5.6 milionë dollarë brenda 12 orëve .

Perandoria e Modës Fenty!

Duke kaluar pa mundim nga skena në pistë, ndikimi i Rihanna-s shtrihet shumë përtej muzikës. Fillimi i linjës së saj të modës, Fenty , shënoi një moment novator në industri. Fenty jo vetëm që prishi standardet tradicionale të bukurisë, por gjithashtu mbrojti përfshirjen me gamën e saj të larmishme të produkteve. Në vitin 2019, Rihanna zbuloi bashkëpunimin e saj me LVMH, duke zbuluar emrin dhe logon e sipërmarrjes nëpër platformat e saj të mediave sociale. Ky bashkëpunim e pozicionoi Rihannën si gruan e parë me ngjyrë që drejtoi një shtëpi nën markën LVMH dhe gruaja e parë që themeloi një markë origjinale për grupin. Fenty përfaqëson shtimin e parë në linjën e veshjeve, këpucëve, parfumeve dhe aksesorëve të markës LVMH që nga viti 1987, duke iu bashkuar markave të njohura si Louis Vuitton, Givenchy dhe Christian Dior. Sipërmarrja e Rihanna-s në industrinë e të brendshmeve me Savage X Fenty tregoi mendjemprehtësinë e saj të mprehtë të biznesit. Marka jo vetëm që ripërcaktoi të brendshmet, por gjithashtu festoi pozitivitetin e trupit, duke i dhënë Rihanna-s lëvdata për angazhimin e saj për të fuqizuar individët e të gjitha formave dhe madhësive. Në vitin 2018, kompania prezantoi një koleksion veshjesh gjumi, me të ardhura të dedikuara për mbështetjen e Fondacionit Clara Lionel, një organizatë altruiste e krijuar gjithashtu nga Rihanna.

Fenty Beauty: Një revolucion bukurie!

Fryma e saj sipërmarrëse arriti lartësi të reja me lançimin e Fenty Beauty. Kjo linjë kozmetike jo vetëm që theksoi diversitetin në gamën e produkteve të saj, por gjithashtu vendosi një standard të ri për përfshirjen brenda industrisë së bukurisë. Suksesi i markës e ka forcuar statusin e Rihanna-s si një manjat biznesi pasues. Në vitin 2017, në moshën 29-vjeçare, Rihanna inicioi debutimin e Fenty Beauty. Para kësaj sipërmarrjeje, ajo ishte angazhuar në bashkëpunime me MAC Cosmetics dhe kishte zbuluar 10 aroma, por Fenty Beauty shënoi hyrjen e saj inauguruese në një markë të pavarur kozmetike.

Filantropia dhe ndikimi!

Edhe pse vlera neto e Rihanna-s ka arritur një madhësi të paparë, ajo mbetet një njeri me zemër të madhe. Përtej ndjekjeve të saj sipërmarrëse, ajo ka demonstruar një përkushtim të thellë ndaj filantropisë. Nismat e saj, të tilla si Fondacioni Clara Lionel, shfaqin përkushtimin e saj ndaj arsimit, shëndetësisë dhe përpjekjeve për reagim ndaj fatkeqësive, duke rritur më tej trashëgiminë e saj përtej sferave të argëtimit dhe biznesit.