Jennifer Lopez tregon se si Ben Affleck e motivoi për filmin e ri

Jennifer Lopez ka vendosur të tregojë shumë nga jeta e saj me prodhimin e ri kinematografik, “This Is Me Now: A Love Story”. Vetë aktorja ka pranuar se ky projekt është frymëzuar nga historitë e dashurisë që ka përjetuar në jetë.

Lopez dhe Dave Meyers janë drejtues të këtij projekti dhe së bashku folën për detajet rreth tij në një konferencë për shtyp, ku J.Lo zbuloi se ishte Ben Affleck ai që e shtyu të vazhdojë kur ishte në vështirësi.

“Mendoja se nuk do shkruaja dot dhe ai më tha që unë i bëj të gjitha, mund të shkruaj, mund të prodhoj, mund të bëj regjisoren dhe koregorafen; të gjitha. Këshilla e tij për të pranuar gjithçka jam dhe aftësitë e mia më ndihmoi”, u shpreh Lopez.

“This Is Me Now: A Love Story” është konceptuar si një muzikal dhe prodhim kinematografik që vizualizon imagjinatën dhe kujtimet e ngjarjeve në jetë e Lopez, veçanërisht ato me sfond romantik. Ky film i dedikohet jetës së saj dhe lidhet me albumin që publikoi në 2022-shin.

Emrat që janë pjesë e filmit përfshijnë: Affleck, Post Malone, Fat Joe, Keke Palmer, Trevor Noah dhe Sofia Vergara. Premiera e tij është në 16 shkurt.

Ben dhe Jennifer u martuan në vitin 2022, pasi u ribashkuan në 2021-shin. Ata ishin të lidhur për 2 vite në fillim viteve 2000, para se te ndaheshin fill para dasme në 2004-ën.