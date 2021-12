Jennifer Lopez flet për presionin e famës: Unë nuk jam thjesht një personazh i famshëm, unë jam edhe njeri

Aktorja, 52 vjeçe, po luan në komedinë e re romantike Marry Me, e cila do të hapet në fundjavën e Shën Valentinit vitin e ardhshëm, transmeton lajmi.net.

“Marry Me, shiko prapa skenave të krijimit të filmit Marry Me!!!”, filloi e dashura e Ben Affleck në mbishkrimin e saj teksa shtoi se ajo e prodhoi filmin përmes kompanisë së saj Nuyorican Productions.

Lopez u pa gjithashtu me një fustan dantelle jeshile me një kravatë përpara, ndërsa ajo diskutoi filmin gjatë një interviste ulur në shtëpinë e saj në Los Angeles.

“Fakti që je një personazh i famshëm në sytë e publikut, njerëzit mendojnë se kanë të drejtë të dinë gjithçka, por është në rregull, unë duhet të kem diçka për veten time, apo jo? pyeti Jennifer.

“Dhe kjo është ajo që ne donim të tregonim në këtë film, jo vetëm personazhin e famshëm, por edhe qenien njerëzore”, tha Jennifer.

“Ne e shohim këtë jetë të shkëlqyeshme dhe duket perfekte”, tha regjisorja Kat Coiro.

“Por, kur shikon dikë si Jennifer, e cila punon vërtet duke bërë gjithmonë diçka që sheh se ka një ndarje të madhe mes të famshmit dhe llojit të talentit që ajo është”.

“Si qëndroni në tokë ndërsa jetoni jetën në sytë e publikut, si një superstar?” tha Jennifer.

Më pas ajo shton se qëndron e vendosur duke kujtuar se nga ka ardhur: Bronksi. “Unë nuk ndihem ndryshe nga ai person, dhe kjo është ajo që njerëzit harrojnë, unë thjesht po bëj gjëra me jetën time.”

Më pas shihet festa e mbylljes dhe Jennifer thotë se ajo dhe producenti i saj kanë punuar në film për shtatë vjet.

“Më preku zemrën dhe jam shumë e emocionuar, mezi pres që të dalë”, shihet ajo duke i thënë aktorëve dhe ekipit.

Këngëtarja 52-vjeçare u pa e gjitha e veshur me një fustan argjendi magjepsës.

Ajo luan Kat Valdez e cila është gati të martohet me të dashurin e saj këngëtar Bastian (të luajtur nga Maluma) në skenë para fansave të tyre me këngën e tyre hit të titulluar Marry Me.

Por kur diva mësoi disa minuta para dasmës së transmetuar – e cila supozohet se do të ndiqet nga 20 milionë njerëz – se i fejuari i saj e ka tradhtuar me asistentin e saj, ajo gjithsesi del në skenë.