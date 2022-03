“Janë shumë të bukura”, ja çfarë ndodhi në prapaskenë mes Malumas dhe vajzave të Tiranës (VIDEO)

Maluma e bëri mjaft të vecantë Ditën e Verës në kryeqytet, me koncertin e tij që tërhoqi shumë të rinj. Më të entuziasmuarat megjithatë, dukeshin vajzat. Një prej tyre mbante në duar një pankartë të madhe ku shkruhej: Martohu me mua!

Në koncert morën pjesë 11 mijë vetë, dhe biletat u shitën disa orë përpara. Megjithatë, të privilegjuarit për ta takuar yllin latin në backstage, ishin ata që blenë biletat 1 mijë dollarëshe.

Me të përfunduar perfomancën, këngëtari kolumbian u takua për 10 minuta me “vajzat fatlume”, dhe videon e këtij takimi te postuar online qe shoqerohej me shkrimin: “Në Tiranë, Shqipëri. Përshëndetje! Ju dua!”- , ndërsa qe shprehur ndërkohë edhe se vajzat këtu janë shumë të bukura!