Janë rikthyer bashkë? Cozman flet për raportin që ka me Tunën

Reperi Cozman dhe këngëtarja Tuna kanë qenë një nga çiftet më të dashura për publikun një herë e një kohë.

Lidhja e tyre me shumë turbulenca mbaroi, secili vijoi jetën e tij, e më pas, pas disa vitesh, ata u rikthyen me një projekt të përbashkët muzikor.

Kështu, u krijua përshtypja që Tuna dhe Cozman janë bërë bashkë, edhe në aspektin privat, pas dështimit të martesës së Tunës me Patrisin, me të cilin ka dy djem.

Mirëpo, se a janë bashkë apo jo, ka treguar Cozman.

“Raporti ynë është friendly, jemi vetëm shokë”- ka thënë ai, duke hedhur poshtë të gjitha aludimet.

Por, publiku ka vënë re afrimitetin e tyre gjatë koncerteve, çka ka shtuar edhe më shumë zërat për një lidhje të mundshme.