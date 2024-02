Romeo ishte banori që u sulmua më shumë në lojën me pyetje anonime. Disa nga pyetjet që iu bënë atij kishin të bënin me lidhjet brenda dhe jashtë shtëpisë, ku u komentua kryesisht ajo me këngëtaren Jonida Maliqi. Donaldi ka qenë i pari që ka reaguar në lidhje me lojën, por mesa duket pas tij pasoi edhe reagimi i Elgit Dodës i cili është mik i ngushtë i binjakëve. Në një postim në Instastory ai shkruan:

He bro janë bërë hienat bashkë me të gërvisht? Jepi gaz babo, përcilli 1 nga 1.