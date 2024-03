Në “Ferma Vip”, Niko Komani ka rrëfyer një eksperiencë të tij, ku tregon se për shkak të profesionit është paragjykuar.

Fermeri ndër të tjera është shprehur se ky është profesioni i tij si stilist ku edhe mund të guxoj në veshje.

“Në 2022 jam paragjykuar pafundësisht. Kam dalë edhe me kostum me shkëlqim, por jo me xixa. Kjo është ajo që bëj unë, çfarë u pa në diferencë me të tjerët”, shprehet Niko.

Këtë bashkëbisedim stilisti e ka bërë me Elsa Lilën, e cila e përgëzon për guximin që ka treguar.