“Jam budallaqe që u martova me ty”, Arbenita “pendohet” për Feron dhe ja si reagon reperi (VIDEO)

Arbenita Ismajli dhe Fero janë një ndër çiftet më të komentuar të showbizz-it shqiptar. Modelja solli në jetë fëmijën e tyre të parë një vit më parë, një vajzë që e quajtën Nina. Ajo është shumë aktive në rrjete sociale, ku ndan shumë momente me të bijën.

Së fundmi, ajo ka ndarë një video qesharake ku ajo dhe reperi imitojnë një zë në sfond. “Unë budalla që martohem me ty, duke qenë me u martu me një dreq”, thotë ajo, ndërsa Fero shton: “Të kishte arrestuar policia se s’bën të martohen kushërinjtë bashkë”.