“Jam 31 vjeç dhe nuk dua të bëj fëmijë”, Miley Cyrus e bindur: Bota është në krizë…

Këngëtarja Miley Cyrus, njësoj si shumë kolege të saj në kohë të ndryshme, ka dal kundër presionit të shoqërisë, sa i përket riprodhimit.

“Përse na mësojnë që të duash do të thotë të vësh veten në vend të dytë dhe atë që do në të parin?”- kjo është një nga pyetjet që shton këngëtarja, për të vijuar më tej.

“Edhe qeveritë presin që të vazhdojmë të shtojmë popullsinë ndërkohë që planeti është në krizë dhe duket se askush nuk shqetësohet për këtë pikë.”

Në fakt, si Cyrus, po e mendojnë çdo ditë e më shumë gra nëpër botë. Sot, njerëzit janë të lirë të bëjnë ç’të duan dhe të mos bërit fëmijë, për shkak të vështirësive në të cilat është bota, shoqëria, është një fenomen që po rritet përditë e më shumë.

“Nuk do fëmijë? Është ok! Mos u ndiej e detyruar vetëm pse ca të tjerë mendojnë ndryshe nga ti dhe nuk kanë as edukatën që ta respektojnë këtë vendim!’- përfundon Cyrus.