Ja pse Justin Bieber e refuzoi Usher për të performuar me të në Super Bowl

Sapo u njoftua se Usher do të hapte shfaqjen Super Bowl Halftime, njerëzit filluan të spekulojnë se Justin Bieber do të ishte një nga të ftuarit e tij surprizë. Kjo do të kishte shënuar performancën e parë live të Justin pas pothuajse një viti, pasi ai u tërhoq përkohësisht nga muzika pas problemeve shëndetësore. Sipas Page Six, Ushet e kishte ftuar Justin Bieber të merrte pjesë në shfaqjen e tij të Halftime Super Bowl, por këngëtari refuzoi sepse “nuk e ndjente ta bënte diçka të tillë”. Një burim tha:

“Nuk ka probleme mes Usher dhe Justin. Justin thjesht nuk ishte i gatshëm për këtë, ai thjesht nuk po e ndjente.”

Usher bëri çmos për të bindur Bieber-in pasi donte të krijonte një moment që historik mes tyre së bashku. Justin e ndoqi shfaqjen nga turma ku ndau në Instagram-in e tij një foto nga performanca e Usher në faqen e tij në Instagram të hënën dhe shkruante:

“Të dua vëllai im, askush nuk mund të kërcejë dhe të këndojë ashtu si ti.”