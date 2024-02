Klaudia Pepa përgjatë kohëve të fundit ka qenë shumë e përfolur, kjo për arsye se ka patur një lidhje martesore me një prej banorëve të ‘BBV3’ Albi Nakon. Pak orë më parë ajo ka postuar në ‘Instastory’ një foto me Gracianon i cili momentalisht është një prej personave që ka kundër një pjesë të madhe të banorëve të shtëpisë por dhe jashtë saj. Së bashku me shumë miq të Gracianos dhe Klaudia është në mbështetje të tij.