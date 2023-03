“Ishte e pamundur të qendroje në atë shtëpi të mbushur me hiena”, Ermiona tjetër reagim pas daljes nga BB

Ermiona Lekbello ka bërë një tjetër reagim pas daljes nga shtëpia e BB.

Pas përjashtimit Ermion ka një falenderim për Luizin që i qendroi pranë, ndërsa nuk kursen banorët e tjerë duke i quajtur hiena.

“Falenderoj te gjithe ju me zemer qe me mbeshtetet gjate qendrimit tim ne shtepine e BBV2. Nje falenderim i vecante I shkon Luizit, qe me ndejti afer dhe me perkrahu ne kete rrugetim .

Luizi u mundua gjate gjithe nates te me ndalonte per te mos dal jasht nga shtepia, por ishte i pamundur qendrimi ne ate shtepi te rrethuar me hiena, duke perjashtuar Kristin dhe Kejsin qe dhe ata I dua fort .

Me vjen keq qe nuk jua plotesova deshiren per te qendruar deri ne fund, por duke qen e vertet nuk mund te duroja hipokrizite, fallcitetin , kinemat dhe teatrin e kukllave 2 lekshe.

– [ ] Sot ma keni mbushur shpirtin me shume dashuri. Ju dua shume! Aman se vdiqem! 🤣♥️”, shkruan Ermiona.