Ish-konkurentja e Për’puthen flirton “virtualisht” me Romeon (FOTO LAJM)

Ish-konkurrentja e “Për’Puthen”, Efi, ka flirtuar mbrëmjen e djeshme nga koncerti live me Romeo Veshajn.

Ajo e ka postuar në disa “story”, Romeon, të cilin e ka komplimentuar për vallëzimin. Këto janë marrë si flirte ndaj tij.

Pasi përmbylli aventurën e saj në “Përputhen”, Efi po shijon mbrëmjet me miqtë e saj, veçanërisht, me Mikelën, Erionin dhe Samiun, me të cilin ka mbetur shoqe.

Bukuroshja 26-vjeçare mbrëmë ishte në Prizren ku performuan treshja, Elgit, Donald dhe Romeo./albeu.com/