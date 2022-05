Ish-banorja e bujshme e “Big Brother VIP”, 23 vite më parë (FOTO LAJM)

Këngëtarja Filloreta Raçi, e njohur gjerësisht si Fifi është momentalisht në qendër të mediave rozë. Ajo ka pak muaj që ka dalë nga “Big Brother VIP’ me një zhurmë të madhe nga mbrapa. Këngëtarja u largua me dëshirën e saj nga reality show pas gjendjes së rënduar psikologjike.

Por së fundmi ajo ka marrë vëmendjen me lidhjen e saj të re me Adis Patushin, të cilën ka preferuar ta ndaj me publikun.

Por si dukej ajo e vogël? Ju shuajm kureshtjen me këto foto të cilat ajo i ka bërë publike vetë, herë pas here./albeu.com/