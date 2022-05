Ish-banori i BB VIP postoi foton me të dashurën, Antonela: Më iku fati i jetës (FOTO LAJM)

Por pas largimit nga BB VIP, duket se Nika është rikthyer tek ish-e dashura e tij, Hannah Lenni. Ai ka postuar në “Instagram” një fotografi ku shfaqet së bashku me bukuroshen gjermane.

E teksa poza e tyre ka marrë shumë like dhe komente, dikush ka vendosur që t’i bëjë tagg edhe Antonelës. Kjo e fundit e ka parë komentin dhe nuk ka qëndruar indiferente por i është përgjigjur: “Mos më iku fati i jetës”.

Lidhur me këtë koment ka reaguar Claudio, i cili ditën e djeshme ishte i ftuar në emisionin “Ftesë në 5” së bashku me të dashurën, me të cilën kishte 3 vite i lidhur.

Në lidhje me komentin e Antonelës, Nika tha se do të kishte preferuar që të kishte thënë diçka më pozitive.

“Unë e kuptoj që është një koment që ajo bën gallatë me ne, kështu që nuk e kam marrë seriozisht, nuk jam përgjigjur dhe mendoj që do të ishte më mirë të thoshte diçka pozitive se sa ky ngacmim”, tha ai.