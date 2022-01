IRINA humbi 11 MILION ndjekës në SEKONDA: Me vetëm një fjali nxiti zemërimin e fansave të CR7

Edhe pse nuk është shumë aktive në rrjetet sociale, aktualisht ajo numëron mbi mbi 17 milionë ndjekës në Instagram.

Mirëpo, në një rast, Irina humbi 11 milionë ndjekës dhe me një fjali të thjeshtë nxiti zemërimin e ndjekësve.

Përkatësisht, Irina ka kërkuar nga fansat që ta shoqërojnë nëse e njohin për atë që është, jo si ish të dashurën e Cristiano Ronaldos.

Natyrisht, pati komente të ashpra, kështu që një djalë shkroi se Irina ishte askush dhe asgjë derisa takoi Ronaldon.

Padyshim që Irina nuk i interesojnë më këto kritika dhe ndonëse është martuar me Bradley Cooper pas lidhjes me Ronaldon dhe ka një fëmijë me të, fansat e shumtë po përpiqen t’i lidhin këto dy personazhe të njohur në mënyra të ndryshme simpatike. /albeu.com/

Irina Shayk told her fans to unfollow her if they only know her as Cristiano Ronaldo’s ex-girlfriend. She lost 11 million followers in 24 hours. pic.twitter.com/V7u2MZuONo

— Fact-O-Pedia (@PediaFact) June 22, 2021