“Instagrami dhe realiteti”, Luana Vjollca shfaqet në gjendje të rëndë emocionale dhe jep një mesazh (FOTO LAJM)

Moderatorja dhe këngëtarja, Luana Vjollca, prej disa javësh, ka ndarë disa përvoja të jetës së saj personale.

Përmes projektit të saj më të ri, ajo ka inkurajuar njerëzit ta duan veten për atë që janë dhe të mos demoralizohen nga gjykimet e të tjerëve.

Pak më parë, Luana ka ndarë në Instagram, dy foto, ku në të parën shfaqet e buzëqeshur, ndërsa në të dytën pa grim, përtej filtrave dhe në gjendje të rëndë emocionale. Kështu, moderatorja ka bërë dallimin mes Insgagramit dhe jetës reale.

“Çfare jemi ne instagram vs cfare jemi ne te vertete… Ne kurre nuk e dijme cfare fshihet pas nje buzeqeshje.

Be kind

sending love to all of them ëho have not had a good day today.

Duaje veten.. Cohu, zbukurohu, jeto, lufto e ndiqi endrrat e tua, je me i/e forte sec mendon”, ka shkruar Luana, krahas fotove./albeu.com/