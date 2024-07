“Inside Out 2” thyen rekordin e fitimeve në historinë e “Pixar”

Pothuajse një muaj pas publikimit të tij, vazhdimi i shumëpritur i filmit të animuar të vlerësuar me çmime ” Inside Out ” ka kaluar “Incredibles 2” duke u bërë filmi me fitimet më të larta në historinë e Pixar.

Sipas Variety, “Inside Out 2” tani ka fituar 1.25 miliardë dollarë në mbarë botën, duke tejkaluar rekordin botëror të arkëtarëve të “Incredibles 2”, i cili kishte arritur në 1.24 miliardë dollarë.

Kjo gjithashtu e bën atë filmin e katërt të animuar me fitimin më të madh të të gjitha kohërave pas “Frozen” me 1.29 miliardë dollarë, “The Super Mario Bros. Filmi” me 1.36 miliardë dollarë dhe “Frozen II” me 1,45 miliardë dollarë.