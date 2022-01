Iliri puth Arjolën në qafë, banorët tallen keq me çiftin në Big Brother VIP (VIDEO)

Einxhel dhe Dj Dagz kanë qenë mjaft të përfolur kohët e fundit pasi nisën një lidhje brenda shtëpisë së Big Brother. Puthjet dhe përqafimet nuk kanë munguar, veprime që janë komentuar nga banorët e tjerë të shtëpisë së famshme.

Monika tha se Einxhel nuk do që ta puthë Dagz dhe justifikohet me make up-in. Ndërsa Iliri thotë se Dagz është shumë i përfshirë, ndërsa moderatorja tregohet shumë e ftohtë. Më pas, ky i fundit dhe Arjola nisën t’i imitojnë me veprimet e tyre.

“Ndoshta Einxhel nuk do të përfshihet shumë”, thotë Beniada ndërsa Monika shton se “po re në dashuri, nuk i mendon të tjerat”.