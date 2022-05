Ditën e djeshme në media qarkulloi me shpejtësi lajmi i martesës të Ilir Shaqirit. U tha se ai do bënte një festë në Durrës me rreth 100 persona. Ndonse pak më vonë ky lajm u tha se nuk ishte i vërtetë.

Nisur nga kjo sot Monika Lubonja dhe Antonela kanë publikuar një video në Insta Story me dilemën e tyre më të madhe: është apo jo i vërtetë lajmi.

Më tej ato bëjnë ironi e batuta me Ilirin e lajmin e dasmës, ndonse ato nuk e përmendin por kuptohet teksa Antonela e quan “Gjino”.