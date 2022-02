I “vodhi” projektin, Rudina Dembacaj ironizon keq Einxhel Shkirën: Talentët e ekranit (VIDEO)

Gjatë rrugëtimit të saj në shtëpinë e “Big Brother VIP”, Einxhel ka treguar se ëndrra e saj ishte të ndihmonte të gjitha vajzat në pamundësi për tu shkolluar e për të patur një karrierë.

Ajo ka rrëfyer se, nëse do ta fitonte çmimin e madh, do t’ia dedikonte këtij qëllimi që ajo kishte synuar për njohë të gjatë.

Kështu, “Top Channel” ka vendosur të surprizojë moderatorenduke i dhënë gazetares ofertën për të bashkëpunuar me një emision televiziv për të ndihmuar të gjitha vajzat shqiptarë në vështirësi, të cilat duan të kenë pavarësinë e tyre.

Por pas kësaj, aktorja Rudina Dembacaj ka ironizuar në profilin e saj në Instagram duke nxjerrë videon e saj të datës 8 tetor 2020 dhe duke treguar se idea në fakt ishte e para e saj.

“8 tetor 2020. U zgjova me ide “origjinale” të talenteve të ekranit. Mirmengjes!”.

Rudina e ka fjalën për projektin “Malsoret e mia” e cila ka pikerisht për qëllim të shkollojë vajzat që nuk kanë mundësi, njësojë si Einxhel… ose Einxhel njësoj si Rudina./albeu.com/