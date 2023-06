I vodhi këngën, Alban Ramosaj i revoltuar me këngëtarin malazez: Po si more vëlla e quani artist

Alban Ramosaj ka reaguar i revoltuar në rrjete sociale pasi një artist malazez, Ermal Fenca, i ka vjedhur këngën “Theje”. Ai e ka përvetësuar këngën dhe melodinë, duke e titulluar “Vrati je”, që në gjuhën serbo-malazeze do të thotë “Kthehu pas”.

“Kopja është forma më e lartë e të të komplimentuarit. Por të vjedhin ‘Theje’ në këtë lloj forme?…”, ka shkruar fillimisht Albani.

Më pas ai i ka bërë tag malazezit duke i thënë se duhet t’i vijë turp.

“Ermal Franca, ti dhe i ashtuquajturi grupi yt kreativ duhet të jeni të turpëruar. Më shumë për faktin se ju jeni një reprezantues në Eurovision në të njëjtën kohë që ‘Theje’ u publikua”, ka shkruar këngëtari.

Në një status tjetër, Albani ka shkruar:

“Jam kaq i lodhur duke ‘mbyllur gojën’ që të mos përzihem me energji ‘arrogante’ apo ‘të pasjellshme’. Por është bërë kaq e lodhshme…Duke nisur me ju ‘artistët’ e vendit tonë (e dini mirë se kush jeni) e duke vazhduar me tipa si puna e këtij që postova më herët. Po si more vëlla e quani veten kreativë apo artistë? A s’keni një çikë dinjitet? Na mbytet, na e shpifët. Keni humbur fillin, themelin dhe arsyen për çfarë e keni nisur këtë rrugëtim që quhet muzikë?”.