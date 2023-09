I vëllai akuzohet për vrasjen e shokut të tij, Buta dëshmon në Gjykatë

Reperi i njohur nga Kosova, Buta, ka dëshmuar në Gjykatën Themelore në Ferizaj, të martën, në gjyqin e vëllait të tij Qëndrim Januzi, i cili akuzohet për vrasjen e G.H, më 28 maj 2022. Ngjarja e rëndë dyshohet se ndodhi për motive të dobëta pasi viktima i kishte djegur një makinë Butës, emri i vërtetë i të cilit është Betim Januzit. Por, ky i fundit gjatë dëshmisë para gjykatës tha se djegia e makinës së tij nuk ishte motivi i vrasjes.

Buta tha se makina ishte e tij dhe jo e vëllait të tij dhe se ishte djegur 3-4 muaj para ngjarjes, raporton “Betimi për Drejtësi”.

“Rreth rastit të djegies së makinës, mediat kanë aluduar shumë për këtë pjesë, kjo më shumë është çështje mediatike, se unë e kam pasur makinën e siguruar full kasko dhe u dogj 3-4 muaj para rastit. Ka kaluar kohë e gjatë nga koha e djegies së saj, vëllai Qëndrimi ka thënë se tani i ndjeri ka qenë një prej të mundshmëve që e ka djegur, por kjo kurrë nuk është gjetur nga policia, kështu që nuk ka shance të jetë ky motivi, makina ka qenë e imja, vëllai im nuk ka qenë i dëmtuar, nuk ka qenë fare motiv djegia e makinës”, tha Buta.

Ai tha se në ditën e ngjarjes kishte pasur koncert në Prizren, ku kishte qenë së bashku me vëllain e tij Qëndrimin, i cili ishte edhe menaxheri i tij, ndërsa pas mesnatës ishin kthyer në Ferizaj.

“Për në Prizren jemi nisur diku nga ora 09:00, ndërsa më kujtohet që jemi kthyer rreth orës 00:00-00:30 pas mesnatës, dhe me t’u kthyer unë së bashku me Qëndrimin dhe me një person të quajtur Rinor, dhe si zakonisht ku e vendosim makinën atë natë ka qenë duke e drejtuar Rinori dhe ka marrë veprimin për ta vendosur në garazh tek kompleksi banesor SNA, e që unë në një distancë prej 10-15 metra nga dera e garazhdit e kam parë se ka qenë i ndjeri me dy persona të tjerë”, tha Buta.

Ai sqaroi se më vonë e kishte kuptuar se kanë qenë katër persona dhe jo tre. Buta tha se ishte kthyer në shtëpi, ndërsa Qëndrimi e kishte telefonuar një shok të tij i quajtur Besnik Berisha, për të cilin reperi tha se nuk e dinte se çfarë kanë bisedur.

Po ashtu, tha se gjatë qëndrimit të tyre në Prizren, Qëndrimi nuk i kishte thënë asgjë në lidhje me raportet e tij me tani të ndjerin.

“Pas 10-15 minutave kam dalë nga banesa për të blerë cigare dhe sapo dola jashtë kam dëgjuar të shtëna të armëve dhe sirena të policisë, atë moment më ka marrë në telefon Yll Islami, të cilin e kam shok. I njëjti më ka thënë nisu për Spital se i ka ndodhur diçka Qëndrimit, e kam marrë makinën dhe jam nisur në drejtim të Spitalit. Aty prezent kanë qenë një numër i madh i shokëve të tani të ndjerit G., dhe mua më kanë sugjeruar shokët e mi që mos të qëndroj aty sepse është rrezik, po ashtu më kanë thënë mos shko as në shtëpi se kanë vërejtur disa makina jashtë banesës sime”, tha ai.

Ai tha se të ndjerin e kishte shok dhe se e kishte marrë nëpër koncerte, ndërsa beson që pikënisja ku filloi “inati” i të ndjerit ishte mosdhënia e disa parave që viktima ia kishte kërkuar.

“Të ndjerin G. e kam njohur, e kam pas shok, e kam marrë në koncertet e mia dhe e kam paguar, dy vitet e fundit është ndjerë si i lënë pas dore nga ana ime. Fillimisht, ka qenë një rast ku më ka kërkuar para për një rast të tij që e kishte në gjykatë, unë i pata kërkuar vendimin e gjykatës të cilin ai nuk ma ka dhënë dhe për këtë arsye nuk ia kam pas dhënë paratë. Sipas meje kjo ka qenë pikënisja ku i ndjeri G. më ka marrë inat, dhe kemi ftohur raportet tona”.

Sipas dëshmitarit Buta, kërcënimet nuk i kishin raportuar në Polici, pasi kishin frikë nga i ndjeri.

“Lidhur me kërcënimet që vinin nga ai ne nuk i kemi raportuar në Polici, pasi kemi pasur frikë nga ai sepse na ka kërcënuar edhe me vdekje shumë herë”.

Burimi: BetimipërDrejtësi