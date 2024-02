I shqetësuar për familjen, Princ Harry mbërrin sërish në Londër

Marrëdhënia mes Princ Harryt dhe familjes mbretërore duket se ka ndryshuar pas përkeqësimit të gjendjes shëndetësore të Mbretit Charles. Duke folur në Good Morning America, e cila u transmetua të Premten, Princi Harry la të kuptohet se ai do të kthehet përsëri në Mbretërinë e Bashkuar në të ardhmen e afërt.

Në veçanti ai tha: “Në të gjitha këto familje [Invictus Games], unë shoh forcën e njësisë familjare të bashkuar çdo ditë. Mendoj se çdo sëmundje, çdo sëmundje bashkon familjet. Kam planifikuar udhëtime të tjera që do të më çojnë nëpër MB ose do të kthehen në MB, kështu që do të ndalem dhe do të shoh familjen time sa më shumë që të mundem.”