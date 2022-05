I ndodhi e papritura, reagon më në fund Luana Vjollca: Traum… (FOTO LAJM)

Luana Vjollca është një ndër moderatoret më të dashura për publikun.

Gjithmonë e qeshur dhe pozitive, duket se këto ditë për të nuk po shkojnë shumë mirë.

E kemi parë gjithmonë shumë aktive në rrjete sociale duke postuar rreth punës jetës së saj dhe projekteve të fundit.

Gjatë ditës së djeshme në profilin e saj në instagram nuk pamë asnjë foto duke na bërë kuriozë se çfarë mund të ketë ndodhur me të.

Pak orë më pas Luana ka reaguar me anë të një fotoje të cilën e ka postuar në insta story me mbishkrimin “Traumë”.

Çfarë mund të ketë ndodhur me të?