I martuar dhe me fëmijë, Visjani “i fiksuar” me aktoren e famshme, nuk i reziston fotove provokuese (FOTO LAJM)

Nuk e dinim se aktori Visjan Ukcenaj ka një fiksim për aktoren e famshme. Bëhet fjalë për Megan Fox.

Kjo e fundit ka publikuar një ditë më parë disa foto mjaft provokuese të cilave njësoj si 3 milion e gjysmë (like) të tjerë, nuk u ka rezistuar as Visjani.

“O Mego. A do vish kete jave te Klanifornia se do bej dhe Rolin e Bacit qe e ke qef ti . Dhe pime nje Zhveps pas Shfaqjes”, i shkruan ai duke mos e shoqëruar me asnjë emoji.

Kujtojmë se Visjani është prej vitesh i martuar me Jona Xhelilaj dhe prej 4 vitesh janë prindër te një djali të cilin e kanë quajtur Divin./albeu.comn/