I biri erdhi në jetë para kohe, blogerja shqiptare rrëfen mes lotësh eksperiencën: Sot është dy muajsh dhe… (VIDEO)

Më datë 11 tetor të këtij viti, blogerja e njohur, Sara Karaj u bë nënë e një djali për herë të dytë.

Ajo ndau me ndjekësit e saj një postim me foto nga spitali, ku shprehu kishte komplikacione gjatë lindjes së vogëlushit, Greg.

Gjatë këtyre dy muajve duket se Sara ka kaluar një periudhë të vështirë. Ajo ka ndarë herë pas here informacione mbi gjendjen e Greg, por së fundmi ka treguar gjendjen shëndetësore aktuale të vogëlushit.

“Eksperienca më e vështirë e jetës time, përvec të gjithave, më ka mësuar se është shumë e rëndësishme të kuptosh që në këto situata, nuk je vetëm! Ndaj, unë dhe Darti, me shumë vështirësi, donim ta ndanim me ju që na keni suportuar aq shumë. Por sidomos me familjet që po kalojnë të njejtën situatë dhe qe mbase në këtë moment ndihen pak të humbur dhe pa shpresë. Greg tani është dy muajsh dhe i shëndetshëm! Kështu do të ndodhi dhe me ty!

I urojmë Gregut jetë të gjatë dhe me shëndet!

