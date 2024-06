Humbje e madhe për kinematografinë, ndahet nga jeta aktorja e njohur franceze

Aktorja e njohur franceze, Anouk Hame është ndarë nga jeta në moshën 92-vjeçare.

Ajo konsiderohet si një nga aktoret më të rëndësishme të skenës franceze dhe ndërkombëtare. Bukuria, talenti dhe sharmi i saj i pakrahasueshëm magjepsën audiencën për dekada me rradhë, duke i dhënë asaj një vend në historinë e filmit.

E lindur në Paris më 27 prill 1932 si Nicole Françoise Florence Dreyfus, ajo filloi aktrimin në moshën 14-vjeçare dhe mori pjesë në më shumë se 70 filma, duke lënë gjurmë në botën e kinemasë.

Annook Eme arriti të bëhej e njohur ndërkombëtarisht përmes bashkëpunimeve të saj me regjisorë të rëndësishëm. Ajo u bë e famshme për interpretimin e saj në “La Dolce Vita” të Federico Fellini-t në vitin 1960, si dhe në filmin ikonik të “Claude Lelouch Un Homme et une Femme” (Një burrë dhe një grua) në 1966, për të cilin fitoi “Golden Globe” dhe u nominua për çmimin “Oscar”.

Emme punoi me regjisorë të mëdhenj si Federico Fellini dhe Claude Lelouch, ndërsa u nderua me shumë çmime, si “Golden Globe” dhe “BAFTA Aëard”. Në vitin 2002, ajo u nderua me Ariun e Artë të Nderit në Festivalin e Filmit në Berlin për arritjet e saj.