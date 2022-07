Humbi nënën dhe kaloi një periudhë të vështirë, Fjoralba Ponari gdhend tatuazhin e saj të parë, plot kuptim

Moderatorja shumë e dashur nga publiku, Fjoralba Ponari ka guxuar dhe ka realizuar tatuazhin e saj të parë.

Ajo këtë moment e ka ndarë me ndjekësit në Instagram, duke treguar edhe kuptimin e tatuazhit.

“Zogjtë e mërzitur akoma këndojnë”, ka shkruar Fjoralba duke shpjeguar se kjo periudhë për të ka qenë shumë sfilitëse.

“Tatuazhi im i pare!

Si per te perjetesuar ne trupin tim, periudhen me sfilitese shpirterisht por njekohesisht dhe me te guximshme qe kam jetuar deri me sot.

Gjurmen fizike, kycur ne lekure, qe do me shoqeroje e formesoje sa te kem fryme.

Nje kujtese e vazhdueshme ndaj vetes, per ta dashur jeten e per ta jetuar ate me gjithe momentet e saj te erreta dhe te ndritshme…

*Sad birds still sing*”, ka shkruar Ponari krahas fotos ku shfaqet duke gdhendur tatuazhin.