Historia me Neymar bëri bujë, Beatrixi për yllin e PSG: Më shkruan gjithmonë (VIDEO)

Rreth dy vite më parë, lajmi se Beatrix kishte miqësi me yjet e futbollit, Neymar dhe Mbappe bëri mjaft bujë. Këngëtarje shqiptare u shfaq krah futbollistëve me rastine festës së Halloëeen ku Mbappe publikoi foto në Instagram.

Që atëherë historia me futbollistët ka qenë gjithmonë interesante për publikun dhe nuk mund të shpëtonte pa u diskutuar edhe në “Big Brother” ku Beatrix ka treguar se kanë miqësi dhe madje shkruhen herë pas here.

Donaldi, Sarah, Beatrix dhe Dj Dagz po qëndronin jashtë në oborr kur u përmend emri i dy futbollistëve të famshmë, Mbappe dhe Naymar. Ishte Arbëri ai që pyeti Trixën se a i ka shokë dhe ajo tha “po”.

Biseda mes banorëve:

Dj Dagz: Trixa a më duket a kam parë një lajm, diçka me Mbappe dhe Neymar. I ke shokë?

Beatrix: Po

Sarah: Kë ke shok, Neymar?

Beatrix: Po

Sarah: Futbollistin?

Beatrix: Po

Donaldi: Si, qysh, tek?

Beatrix: Po më ka pas shkruar vite përpara, pastaj me shoqërinë në Paris me kushërirën kishim shoqëri të përbashkët. Ishim te festa.

Dj Dagz: U njohët?

Beatrix: Po. Më shkruajnë gjithmonë, janë shumë të mirë, shumë sjellshëm. Shumë shokë të mirë. Janë shumë me këmbë në tokë. Këtu i ke do që nuk kanë bërë kurrgjë e bëjnë mendjen e madhe. Ke njerëz me famë botërore e nuk i thyejnë rregullat.

Dj Dagz: Mbaj mend që keni qenë te një festë

Beatrix: Po. Janë shumë të mirë