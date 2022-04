Historia e pazakontë e dashurisë, e gjeni dot për cilin çift të admiruar nga shqiptarët bëhet fjalë (FOTO LAJM)

Këngëtarja e madhe shqiptare, “Nderi i Kombit” Vaçe Zela këtë 7 prill që lamë pas do të mbushte 83 vjeç. Kjo datë solli në jetë këngëtaren më të madhe shqiptare, yllin e muzikës së lehtë, Vaçe Zelën e paharruar.

Me këngën “Fëmija i parë”, ajo dëshmoi se një idhull i muzikës po lindte atë mbrëmje të 26 dhjetorit të vitit 1962. Repertori i saj është shumë i pasur; numërohen me dhjetëra këngë popullore, të lehta, kantata, balada, etj. Ajo ka një kontribut të rëndësishëm edhe në muzikën e filmit, ku ka interpretuar shumë këngë si pjesë e muzikës së filmave.

Bashkëshort i Vaçes ishte, Pjetër Rodiqi. Dyshja kanë qenë bashkë për plot 52 vite. Ndohja e dy të rinjve ka ndodhur në vitin 1963, asokohe Pjetri kryente Shërbimin Ushtarak në Lushnje dhe ishte 27 vjeç ndërsa nuk e kishte idenë se kush ishte Vaçja që ishte te të 24-tat.

E njohja e tyre ka ndodhur pikërisht në një bilardo!

“Nuk e dija as kush ishte Vaçja, as që ekzistonte. E njoha në bilardo, madje duke bërë një lojë me të. Kujtoj që më mundi. Ishte vajzë e shkathët, simpatike, pastaj kur e ndoqa në shfaqje te këndonte më magjepsi. Unë isha 27 vjeç, kurse Vaçja 24. Bëhet fjalë në vitin 1963. Nuk bëmë dasmë tradicionale, dashuria për ne të dy, ishte gjithçka. Jetuam bashkë 52 vjet. Pastaj aktiviteti i saj artistik startoi në Estradën e

Ushtarit dhe më pas në Ansamblin e Këngëve dhe Valleve.”, ka rrëfyer i ndjeri Rodiqi në një intervistë të dhënë vite më parë.

Vaçe Zela dhe Pjetër Rodiqi qëndruan bashkë të martuar për 52 vite dhe janë prindër të një vajzë të quajtur Irma. Artistja e mirënjohur ndërroi jetë në Zvicër në Shkurt të 2014-ës për shkak të sëmundjeve nga të cilat vuante vitet e fundit, ndërsa mëngjesin e 16 Korrikut u nda nga jeta edhe bashkëshorti i saj Pjetër.