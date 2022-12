Historia e bujshme e videos me pullë të kuqe, Stresi nuk përmbahet ndaj Xhulit: Nuk i kanë bërë shantazh (VIDEO)

“I di shumë gjëra Xhulit!” Ishte ky koment i Stresit që solli diskutim në “BBV Kosova”, të cilin reperi e sqaroi në dhomën e rrëfimit.

Stresi shprehu hapur të gjitha dyshimet e tij, nga njohja me Xhulin, te skena e xhakuzit në “BBV” dhe videoja e saj me pullë të kuqe.

Deklarata e plotë e Stresit:

Unë i di shumë gjëra Xhulit. Ajo vetë më ka thënë “nuk i bën keq ti motrës tënde.” Pse nuk i keni nxjerrë këto? E kemi parë se si flet për gruan dhe mesazhet që jep, në darkë është një Xhul tjetër. Flet për lidhjet e saj, për mesazhe politikanësh, për ish-at dhe nuk ma mbush mendjen mua që është ajo Xhuli që jep mesazhe për femrat. Ajo thotë që më ka parë në Londër, në një vend ku janë personat më të rrezikshëm në botë, aty nuk ka asnjë femër. Se çfarë ka dashur Xhuli aty, është historia e saj. Më bën të dyshoj. Kam ndryshuar mendim për të kur kemi hyrë në xhakuzi, ka përdorur një fjalor shumë banal, që vetëm një femër nuk e përdor. Për herë të parë e kam takuar në një studio muzikore, ajo kishte ardhur nga tre fluturime. Aty ajo tha se do të hyjë në “BBV”, por unë nuk thashë gjë. Unë kam fjetur aty, ajo nuk e di ku ka fjetur, por në mëngjes ishte aty. Kur kemi ardhur në Prishtinë që na keni akomoduar ju, unë jam i vetmi banor që nuk kam pasur lidhje me telefonin. Xhuli i paska kërkuar numrin tim atij personit që kishim takuar dhe mi kishte rënë non-stop. Më prek shumë historia e Xhulit që ajo e ka thënë vetë, por unë kam dyshimet e mia sepse nuk i kanë bërë shantazh Xhulit me atë video, që i kanë kërkuar para siç e tha Xhuli. Në datën 5, ai person që thotë ajo që i ka bërë shantazh ka qenë në të njëjtin holl që janë parë bashkë. Nëse unë gënjej ose shpif, unë jap dorëheqjen nga “BBV Kosova”, meqë më akuzuat për shantazh

Ish-miss Kosova, Xhuli Nura, prej kohësh ishte zhdukur nga vëmendja mediatike që pas skandalit seksual që i bëri ish-partneri. Më herët vetë ish-miss-i tregoi në një intervistë mbi shandazhin që ish i dashuri i bëri asokohë para se t’i publikonte videot intime. Ajo ndër të tjera u shpreh se kjo situatë ndikoi shumë rëndë në shëndetin e saj mendor.