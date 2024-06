Heidi Baci dhe Romeo Veshaj po jetojnë dashurinë e tyre jashtë shtëpisë së “Big Brother Vip Albania” dhe duken më të lumtur se kurrë.

Si rrallë herë Heidi ka postuar disa foto me Romeon, duke shkruar në diçiturën e tyre se është me fat që e ka. Fjalët e bukura të dashurisë, ajo i ka shoqëruar me disa foto ku shihet krah Romeos.

“Fillimisht duam tju falenderojm te gjitheve per gjithe dashurine qe na keni dhuruar. Sa e dua kete Romeon, eshte Zemra ime. Jam goca me me fat ne bote”, shkruan ajo.