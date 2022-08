“Harry “humbi” babanë e tij pas vendimit për t’u larguar nga Mbretëria”, deklarata e papritur e Meghan Markle

Princi Harry “humbi” babanë e tij, Princin Charles, pas largimit të tij nga familja mbretërore, tha Meghan Markle në një intervistë të re.Dukesha e Sussex-it vjeç, tregoi marrëdhëniet e tensionuara të të shoqit me babanë e tij kur u pyet për mosmarrëveshjen e saj me babain e saj, Thomas Markle. “Harry më tha, ‘Unë humba babanë tim në këtë gjë’. Nuk duhet të jetë njësoj për ta ashtu siç ishte për mua, por ky është vendimi i tij,” tha ajo për ‘The Cut’.

Kur u pyet nëse kishte vend për të rregulluar përçarjet me familjet e tyre, Markle u përgjigj:

“Unë mendoj se falja është vërtet e rëndësishme. Duhet shumë më tepër energji për të mos falur. Por duhet shumë përpjekje për të falur. Kam bërë vërtet një përpjekje aktive, veçanërisht duke e ditur që mund të them çdo gjë.”

Një burim thotë për “Page Six” se Markle në të vërtetë donte të thoshte se ajo nuk donte që Harry, të humbiste babanë e tij. Një person i brendshëm i familjes mbretërore me pozitë të lartë shton:

“Nuk jam i vetëdijshëm që Harry është ndarë me babanë e tij. Charles i dha Harryt dhe Meghan miliona kur ata u larguan nga Mbretëria e Bashkuar. Tani për tani, familja është e gjithë në Balmoral dhe jam i sigurt se ata janë të tronditur nga kjo intervistë.”

Gjatë intervistës së çiftit në mars të vitit 2021 me Oprah Winfrey, Harry tha se Charles, 73 vjeç, i ndaloi telefonatat në lidhje me bisedat rreth largimit nga roli i tij si një anëtar i familjes mbretërore. Ai gjithashtu pretendoi se familja mbretërore i ndërpreu të ardhurat pas ‘Megxit’ në janar 2020, duke pretenduar se babai dhe vëllai i tij, Princi William, ishin “të bllokuar” në rolet e tyre. (Besohet se ai ka ende një marrëdhënie të ndrydhur me William.) Megjithatë, në qershor 2021, një zëdhënës i lartë i ‘Clarence House’ tha se Charles dha një “shumë të konsiderueshme parashë për të mbështetur” Sussexët gjatë largimit të çiftit. Zëdhënësi tha se financimi u ndal në verën e vitit 2020.

Intervista vjen në javën që shënohet 25 vjetori i vdekjes së Princeshës Diana. Thuhet se biografia e Harryt do të shtyhen në vitin 2023, ndërsa ai po mendon nëse do të përfshijë një varg “deklaratash bombë” për familjen e tij në libër. Duke folur për ‘The Cut’ se si ai dhe Markle drejtojnë Archewell së bashku nga një zyrë e përbashkët në shtëpi, Harry tha: “Shumica e njerëzve që njoh dhe shumë nga familja ime, ata nuk janë në gjendje të punojnë dhe të jetojnë së bashku. Në fakt është vërtet e çuditshme sepse do të dukej si shumë presion. Por është thjesht e natyrshme dhe normale.” Familja Sussex do të kthehet në Mbretërinë e Bashkuar javën e ardhshme për një sërë ngjarjesh bamirësie. Ata gjithashtu do të udhëtojnë në Gjermani për të nisur ‘Lojërat Invictus’ të vitit të ardhshëm në Dusseldorf.