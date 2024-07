Halsey, çaste romantike me partnerin në LA, vëmendjen e mori unaza në gisht

Halsey ka ndezur thashethemet se është fejuar me partnerin e saj, Avan Jogia. Çifti ka shijuar një piknik në New York pak ditë më parë dhe në fotot që po qarkullojnë kudo, këngëtarja shihet me një unazë në “gishtin e fejesës”. Është hera e parë që Halsey shihet me këtë unazë në dorë, duke ndezur zërat se çifti janë fejuar fshehurazi.

Në fotot e publikuara nga Page Six, çifti shihet në një moment të përqafuar teksa janë ulur në bar. Marrëdhënia e tyre u bë publike për herë të parë në shtator 2023 kur u panë duke u puthur në Los Angeles. Muajin në vijim këngëtarja konfirmoi zyrtarisht lidhjen e tyre, me një foto të tyre së bashku në llogarinë personale në Instagram.