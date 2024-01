Hailey Bieber godet sërish me veshjen e saj në Santa Monica!

Bukuroshja bashkoi ansamblin e saj elegant, me një xhaketë të gjatë të zezë me tegela, shkruan DailyMail.

Hailey mbante gjërat e saj në një çantë të madhe të zezë, dhe kishte veshur pako të zeza me çorape të bardha.

Modelja dukej e patëmetë me flokët e saj të artë të mbështjellë në një topuz të pastër, të veshur me një palë vathë ari të trashë.

Hailey i mbrojti sytë me nuanca të zeza katrore dhe u shfaq me humor të mire, ndërsa po ecte nëpër rrugë me besim gjatë daljes.

Më herët gjatë ditës, modelja u nis për të ngrënë mëngjes në Beverly Hills me bashkëshortin e saj Justin Bieber, 29 vjeç, të dielën në mëngjes.

Hailey dhe Justin fillimisht u takuan gjatë viteve të tyre të adoleshencës dhe më në fund filluan një lidhje jetëshkurtër që përfundoi në vitin 2016.

Këngëtari vazhdoi lidhjen e tij me Selena Gomez, ndërsa Hailey ishte e lidhur me Shawn Mendes.

Justin dhe Hailey përfundimisht u pajtuan dhe ata u martuan ligjërisht në shtator 2018.

Hailey dhe Justin më pas mbajtën një ceremoni zyrtare martese në Karolinën e Jugut.