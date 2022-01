Golden Globes 2022 si kurrë më parë, ç’ndodhi këtë vit dhe kush triumfoi

Ndryshe nga çdo herë tjetër, ceremonia e Golden Globes këtë vit nuk u transmetua në televizion apo online dhe nuk pati pjesëmarrjen e yjeve protagonistë. Madje, kaloi pa u vënë re nga askush!

Golden Globes 2022, u mbajt mbrëmjen e kaluar në hotelin Beverly Hilton në Los Anxhelos, mes shumë polemikave. Këtë vit shfaqja u zhvillua me dyer të mbyllura, pa asnjë emër të famshëm apo shtyp të ftuar, pasi NBC e ndërpreu transmetimin e emisionit në maj.

Vendimi i NBC erdhi pas goditjes së HFPA nga një raport i Los Angeles Times në shkurt, se organi i votimit prej 87 personash nuk kishte anëtarë me ngjyrë dhe lejonte praktika të dyshimta etike.

HFPA zbuloi një sërë reformash, duke përfshirë kode dhe akte nënligjore të reja, në tetor, ndërsa futi 21 votues të rinj si “klasën e saj më të larmishme deri më sot”. Në dhjetor, HFPA vijoi pa mbështetjen e institucioneve kryesore të Hollivudit, duke shpallur të nominuarit e vitit 2022. Pak kandidatë të Globes pranuan nominimet në publik.

Me pak dëshmitarë në terren, llogaria zyrtare @goldenglobes në Twitter zbuloi fituesit në kohë reale.

Ndërsa reagimi në mediat sociale ishte i heshtur, një pjesë e vogël e të famshmëve pranuan çmimet e tyre. Nicole Kidman postoi në Instagram Stories se mori çmimin e aktores më të mirë për rolin e Lucille Ball në “Being the Ricardos”.

Gjithashtu Rachel Zegler, Ariana Debose dhe një numër i vogël emrash të njohur reaguan në rrjetet sociale për të pranuar çmimet.

Lista e fituesve u zbulua në llogarinë e Golden Globes në Twitter.

KATEGORIA: TELEVIZION

Aktori më i mirë në një serial televiziv – muzikal ose komedi

Anthony Anderson, “Black-ish”

Nicholas Hoult, “The Great”

Steve Martin, “Only Murders in the Building”

Martin Short, “Only Murders in the Building”

Jason Sudeikis, “Ted Lasso” *FITUES

Aktorja më e mirë në një serial televiziv – muzikal ose komedi

Hannah Einbender, “Hacks”

Elle Fanning, “The Great”

Issa Rae, “Insecure”

Tracee Ellis Ross, “black-ish”

Jean Smart, “Hacks” *FITUESE

Aktori më i mirë në një serial televiziv – dramë

Brian Cox, “Succession”

Lee Jung-jae, “Squid Game”

Billy Porter, “Pose”

Jeremy Strong, “Succession” *FITUES

Omar Sy, “Lupin”

Aktorja më e mirë në një serial televiziv – dramë

Uzo Aduba, “In Treatment”

Jennifer Aniston, “The Morning Show”

Christine Baranski, “The Good Fight”

Elisabeth Moss, “The Handmaid’s Tale”

Mj Rodriguez, “Pose” *FITUESE

Aktori më i mirë në një miniserial ose film televiziv

Paul Bettany, “WandaVision”

Oscar Isaac, “Scenes From a Marriage”

Michael Keaton, “Dopesick” *FITUES

Ewan McGregor, “Halston”

Tahar Rahim, “The Serpent”

Aktorja më e mirë në një miniserial ose film televiziv

Jessica Chastain, “Scenes From a Marriage”

Cynthia Erivo, “Genius: Aretha”

Elizabeth Olsen, “WandaVision”

Margaret Qualley, “Maid”

Kate Winslet, “Mare of Easttown” *FITUESE

Seriali më i mirë – dramë

“Lupin”

“The Morning Show”

“Pose”

“Squid Game”

“Succession” *FITUES

Miniseriali ose filmi më i mirë televiziv

“Dopesick”

“Impeachment: American Crime Story”

“Maid”

“Mare of Easttown”

“The Underground Railroad” *FITUES

Aktorja më e mirë në rol joprotagonist në një serial, miniserial ose film televiziv

Jennifer Coolidge, “White Lotus”

Kaitlyn Dever, “Dopesick”

Andie MacDowell, “Maid”

Sarah Snook, “Succession” *FITUESE

Hannah Waddingham, “Ted Lasso”

Aktori më i mirë në rol joprotagonist në një serial, miniserial ose film televiziv

Billy Crudup, “The Morning Show”

Kieran Culkin, “Succession”

Mark Duplass, “The Morning Show”

Brett Goldstein, “Ted Lasso”

Oh Yeong-su, “Squid Game” *FITUES

Seriali më i mirë – muzikal ose komedi

“The Great”

“Hacks” *FITUES

“Only Murders in the Building”

“Reservation Dogs”

“Ted Lasso”

KATEGORIA: FILM

Filmi më i mirë – muzikal ose komedi

“Cyrano”

“Don’t Look Up”

“Licorice Pizza”

“Tick, Tick … Boom!”

“West Side Story” *FITUES

Filmi më i mirë – dramë

“Belfast,”

“CODA”

“Dune”

“King Richard”

“The Power of the Dog” *FITUES

Filmi më i mirë në gjuhë të huaj

“Compartment No. 6”

“Drive My Car” *FITUES

“The Hand of God”

“A Hero”

“Parallel Mothers”

Skenari më i mirë – film

Paul Thomas Anderson, “Licorice Pizza”

Kenneth Branagh, “Belfast” *FITUES

Jane Campion, “The Power of the Dog”

Adam McKay, “Don’t Look Up”

Aaron Sorkin , “Being the Ricardos”

Kënga më e mirë – film

“Be Alive”, “King Richard” – Beyoncé Knowles-Carter, Dixson

“Dos Orugitas”, “Encanto” – Lin-Manuel Miranda

“Down to Joy”, “Belfast” – Van Morrison

“Here I Am (Singing My Way Home)”, “Respect” – Jamie Alexander Hartman, Jennifer Hudson, Carole King

“No Time to Die”, “No Time to Die” – Billie Eilish, Finneas O’Connell *FITUES

Aktori më i mirë në rol joprotagonist në një film

Ben Affleck, “The Tender Bar”

Jamie Dornan, “Belfast”

Ciarán Hinds, “Belfast”

Troy Kotsur, “CODA”

Kodi Smit-McPhee, “The Power of the Dog” *FITUES

Aktorja më e mirë në një rol joprotagonist – film

Caitríona Balfe, “Belfast”

Ariana DeBose, “West Side Story” *FITUESE

Kirsten Dunst, “The Power of the Dog”

Aunjanue Ellis, “King Richard”

Ruth Negga, “Passing

Aktori më i mirë në një serial televiziv – muzikal ose komedi

Leonardo DiCaprio, “Don’t Look Up”

Peter Dinklage, “Cyrano”

Andrew Garfield, “Tick, Tick … Boom!” *FITUES

Cooper Hoffman, “Licorice Pizza”

Anthony Ramos, “In the Heights”

Filmi më i mirë i animuar

“Encanto” *FITUES

“Flee”

“Luca”

“My Sunny Maad”

“Raya and the Last Dragon”

Aktori më i mirë në një film – dramë

Mahershala Ali, “Swan Song”

Javier Bardem, “Being the Ricardos”

Benedict Cumberbatch, “The Power of the Dog”

Will Smith, “King Richard” *FITUES

Denzel Washington, “The Tragedy of Macbeth”

Aktorja më e mirë në një film – dramë

Jessica Chastain, “The Eyes of Tammy Faye”

Olivia Colman, “The Lost Daughter”

Nicole Kidman, “Being the Ricardos” *FITUESE

Lady Gaga, “House of Gucci”

Kristen Stewart, “Spencer”

Aktorja më e mirë në një film – muzikal ose komedi

Marion Cotillard, “Annette”

Alana Haim, “Licorice Pizza”

Jennifer Lawrence, “Don’t Look Up”

Emma Stone, “Cruella”

Rachel Zegler, “West Side Story” *FITUESE

Regjisori/ja më i/e mirë – film

Kenneth Branagh, “Belfast”

Jane Campion, “The Power of the Dog” *FITUESE

Maggie Gyllenhaal, “The Lost Daughter”

Steven Spielberg, “West Side Story”

Denis Villeneuve, “Dune”

Kompozimi më i mirë

“The French Dispatch”

“Encanto”

“The Power of the Dog”

“Parallel Mothers”

“Dune” *FITUES