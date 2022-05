Gold AG “mallkon” rëndë, del kundër ligjit për martesat mes gjinisë së njëjtë

Gold AG, ka dalë hapur kundër martesave të gjinisë së njëjtë. Ai njihet si besimtar i devolshëm ndaj e ka konsideruar një sëmundje.

Sipas reperit, personat e dashuruar të martohen, por nuk është e nevojshme të vendoset me ligj.

“Kurrë inshAllah s’kalon ky ligj, ç’ka do që bëjnë si komunitet udha e mbarë ju qoftë le të martohen o vëlla ç’ka ka me ju bo ligji, le të martohen udha e mbarë ju qoftë edhe mu martu le të martohen po pse me bo ligj të veçantë që nesër ata me adaptu fëmijë apo?

Çka ka faj aj fëmijë nesër që i ka dy nana ose dy baba, kjo është sëmundje o vëlla është lloj sëmundje more ndal le të idhnohen ndash flaka ju daltë kjo është sëmundje”, u shpreh Gold AG ‘N’Konak’. /albeu.com/