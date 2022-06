Gjykata merr vendimin për ish-bashkëshortin e Britney Spears pasi tentoi t’i prishte dasmën (FOTO LAJM)

Jason Alexander, tentoi të prishte dasmën e ish-bashkëshoteres së tij, Britney Spears me Sam Asghari.

Ish-bashkëshorti i ikonës së popit është përballur me gjykatën për këtë veprim dhe do të vuaj dënimin me burg.

Avokati i Aleksandrit argumentoi se akuza për ndjekje penale kundër klientit të tij duhet të zvogëlohet pasi ai ka bërë diçka të padëmshme dhe se nuk kishte prova të mjaftueshme që Aleksandri ishte aty për të dëmtuar Britney-n.

Gjykatësi, megjithatë, nuk u pajtua dhe vendosi ta mbajë në burg për tre akuza për të qenit në prononën e dikujt tjetër pa leje, vandalizëm dhe sulm ndaj personit. Ai mbetet pas hekurave në vend të garancisë prej 100 mijë dollarësh.

Aleksandri fillimisht u akuzua për përndjekje, por ankesa u ndryshua të premten me një dënim të mëparshëm për ‘dhunë në familje’. Aleksandri, i cili u paraqit në gjykatë të hënën, deklaroi se ishte i pafajshëm për të gjitha akuzat dhe mohoi pretendimin për përmirësimin special.

Nëse shpallet fajtor ai mund të përballet me deri në pesë vjet burg.

Disa orë para dasmës së Spears, Alexander hyri në shtëpinë e këngëtares, duke anashkaluar sigurimin dhe stafin.Ai transmetoi drejtpërdrejt incidentin në Instagram teksa pas disa minutash policia bëri të mundur arrestimin e tij.

Menjëherë pas kësaj, Spears iu dha një urdhër ndalimi ndaj ish-it të saj dhe pushoi ekipin e saj të sigurisë. Aleksandri kishte “shkelur vazhdimisht” pronën e Spears dhe dyshohet se ishte i armatosur me thikë kur ai hyri në shtëpi në ditën e dasmës së saj. Aleksandri ka pasur disa probleme me ligjin në vitet e fundit.

Në dhjetor 2021, ai u arrestua për shkelje të urdhrit të mbrojtjes dhe përndjekje të një gruaje të paidentifikuar. Ai u deklarua fajtor për akuzat më 4 janar dhe u dënua me gati një vit shërbim prove.

Aleksandri u arrestua më parë në janar 2021 për drejtim të automjetit nën ndikimin e alkoolit dhe më pas përsëri atë gusht për thyerjen e protokolleve të sigurisë në një aeroport.

Asghari është burri i tretë i Spears. Ajo ishte gjithashtu e martuar me Kevin Federline, me të cilin ka djemtë Sean Preston, 16 vjeç dhe Jayden James, 15 vjeç.