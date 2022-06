Gjithmonë në shqip, aktori turk zbulon se si e thërret Almeda me përkëdheli (FOTO LAJM)

Almeda Abazi jeton prej vitesh në Turqi, ku dhe ka krijuar një familje. Ajo është martuar me aktorin turk, Tolgahan Sayisman me të cilin ka dhe dy fëmijë, një djalë dhe një vajzë. Megjithatë, ish miss-i shqiptar ka treguar se nuk i harron asnjëherë rrënjët e saj shqiptare.

Ajo ka treguar gjithmonë përmes mediave sociale që përpiqet t’ju mësojë fëmijëve dhe bashkëshortit të saj shumë fjalë shqip. Madje, ish missi ka dhe një nofkë të veçantë në shqip si e thërret Tolgan. Aktori është shprehur se Almeda e thërret me përkëdheli “arush”. Dhe jo vetëm Almeda.

Ai tha se dhe nëna dhe motra e tij e thërrasin me këtë pseudonim. Kujtojmë që pak ditë më parë, në një intervistë që dha, Almeda tregoi se po mendon që të blejë me aktorin një shtëpi në Shqipëri. AJo tha mes të tjerash se dëshiron që t’i rrisë fëmijët e saj me kulturën dhe traditat shqiptare.