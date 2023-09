Gjiganti italian RAI i jehonë vokalit të Soni Malaj, komenti i ish-bashkëshortit tërheq gjithë vëmendjen

Këngëtarja e njohur Soni Malaj është një ndër artistet më të suksesshme dhe më të dashura për publikun shqiptar, e cila prej më shumë se dy dekadash numëron dhjetëra hite dhe çmime të fituara në spektaklet më të zë të muzikës e jo vetëm. Rrugëtimi i Sonit në skenë ka nisur herët qëkur ishte ende fëmijë, për të vijuar më pas me grupin e famshëm “Spirit Voice” si dhe një karrierë të artë si soliste.

Së fundmi ajo ka kënduar në Merano, Itali, ku ka mahnitur publikun me vokalin e saj. E në lidhje me këtë, media e njohur italiane “Rai” i ka kushtuar një kronikë Sonit,ku ndër të tjera shprehet se ylli shqiptar ndezi skenën me performancën e saj.

“Notat e Soni Malaj, yllit të muzikës shqiptare, kanë elektrizuar mbi 10.000 spsektatorë”- thuhej në kronikë, ndërsa artistja e ka ndarë këtë moment në Instagramine saj ku shprehet: “Faleminderit televizionit shtetëror italian, Rai, për komentet aq pozitive mbi performancën time në Merano”.

View this post on Instagram A post shared by SONI MALAJ 🦂 (@soni_malaj)

Ajo që na ra në sy ishte komenti i Mirko Luccarelli-t, ish-bashkëshortit të Sonit, i cili dukej i kënaqur për këtë arritje të saj dhe u shpreh se në të vërtetë ishin 12.000 spektatorë. Ish-çifti i njohur kanë një marrëdhënie tejet korrekte dhe miqësore dhe këtë e tregojnë here pas here.