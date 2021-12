Gjërat po bëhen serioze?! Donaldi i dhuron një unazë Beatrix (VIDEO)

Donald dhe Beatrix janë çifti më i përfolur i momentit e të dy bashkë ndodhen brenda shtëpisë më të famshme të Shqipërisë.

Gjithë rrugëtimi i tyre ka ndodhur para syve të publikut. Në fillim u vu re një afrimitet mes tyre me të qeshura dhe me prekje, më pas erdhi konfirmimi i pëlqimit nga të dy, duke u pasuar edhe nga puthja në dasmën e improvizuar jugore.

Pas hyrjes së Romeos, vëllait të Donaldit, fansat, por dhe vetë Beatrix vunë re një ndryshim në sjelljen e Donaldit, por mesa duket ata janë afruar prapë bashkë si më parë.

Në rrjet po qarkullon një video ku Donaldi i dhuron një unazë Beatrix, të cilën mesa duket e mori nga Romeo. Ajo po qëndronte me disa nga banorët e tjerë në oborr, kur papritmas vjen Donaldi, i cili i dhuron unazën edhe 1 puthje në buzë.



E përfshirë në gjithë këtë histori ka qenë dhe është moderatorja Bora Zemani, e cila pas puthjes në live show, po e priste Donaldin jashtë.

Ajo puntatën e fundit të “Për’puthen Prime” komentoi përballjen treshe Mikela-Erjon-Ritvana, duke dhënë opinionin e saj, të cilin të gjithë e lidhën me historinë e saj me Donaldin.

Loja me dy vajza nuk është asnjëherë gjë e bukur dhe gjithmonë mendoj që djali do të dalë i humbur në fund dhe nuk do të ketë asnjërën.”- iu drejtua ajo Erionit, duke marrë edhe duartrokitjet e konkurrentëve.