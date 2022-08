“Gjaku im, do të kujtoj sa të jem gjallë”, Stresi bën dedikimin prekës nga varrezat (FOTO LAJM)

Stresi ka emocionuar ditën e sotme të gjithë ndjekësit e tij me didikimin për të afërmin e tij të ndjerë.

“Sa të jem gjallë e kam detyrim të të kujtoj çdo mëngjes, gjaku im”, ka shkruar Stresi në InstaStory ku pa publikuar edhe foton e varrit të tij.

Ndërsa nuk dihet lidhja që Stresi ka pasur me të ndjerin, reperi publikon shpesh statuse për ta kujtuar atë.

Teksa kishte postuar një foto te varri i tij, një vit pasi ai kishte ndërruar jetë, Stresi shkruantenë rrjetin social “Instagram”: “Sot 1 Vit Te Futa Me Duart E Mia Aty ???? Do Jetosh Gjithmonë Në Shpirtin Tim Brudaaaa My Blood Gojart Lushaj”.