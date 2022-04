Genard Hajdini: Më bëni President, do u bëj ballë rusëve (VIDEO)

Personazhi i njohur i rrjeteve sociale, Genard Hajdini kërkon që të bëhet president i vendit. Ai ka ndarë një video në rrjete sociale, përmes së cilës i bën thirrje kryeministrit Rama se do ta mbrojë vendin nëse vijnë rusët ashtu si Zelensky në Ukrainë.

“O Edi Rama pse nuk më zgjedh president i Shqipërisë. Të premtoj se po erdhën rusët nuk kam për të vrapuar. Do të qëndroj në Shqipëri si Zelensky. Do t’ju bëj ballë rusëve si Mujo Ulqinaku. Do të udhëheq popullin si president i shqiptarëve. Më zgjidh president dhe Sonidën do ta mbaj si shefe të Burimeve njerëzore të presidencës.”, thotë ai.