Kiara dhe Kristi-Qetësori janë dy çiftet për të cilët publiku duhet të votojë dhe të zgjedhë se kë do të çojë në nominim kokë më kokë të martën.

Në lidhje me këtë ka reaguar dhe gazetarja Aluona Musta, e cila ishte e ftuar në ‘Fun Club’.

Ajo ka thënë se sipas saj dyshja më pak e preferuar e nominimit, do të jetë Kiara-Olta dhe do të jetë Kiara ajo që do të largohet.

Ajo shprehet se publiku do ta shohë Luizin të luaj pa pasur Kiarën brenda shtëpisë.