Fushata skandaloze e Balenciaga, klientët grisin çantat dhe djegin rrobat e firmës luksoze (VIDEO)

Fushata e fundit e modës së firmës luksoze “Balenciaga” ka shkaktuar zemërim të madh te qytetarët. Shumë njerëz kanë shprehur indinjimin edhe zemërimin e tyre në rrjetet sociale, duke u shfaqur teksa djegin çantat, rrobat apo këpucët mijëra euro të kësaj firme të quajtur luksoze.

Po çfarë ndodhi dhe çfarë shkaktoi këtë zemërim?

E gjitha filloi me një fushatë. Në fakt, një fushatë e pajustifikueshme, ku pozuan fëmijë të vegjël tre dhe katër vjeç, duke mbajtur në duar kukulla të veshura me veshje sadomazokiste (kur dhimbja jep kënaqësi”. Por silkur mos mjaftonte pamja e parë, vëzhguesit e kujdesshëm gjetën dokumente të shpërndara dhe të vendosura në mënyrë strategjike mbi ligjet e pornografisë së fëmijëve të shpërndara në të gjithë pamjen.

Kompania ka kërkuar falje, por “pendimi” i saj nuk pranohet nga shumë njerëz që pretendojnë se po shfrytëzojnë fëmijët.Dy javë pas nisjes së fushatës dhe një sërë faljesh jo shumë bindëse në Instagram, shtëpia e modës u detyrua të lëshonte një deklaratë ku pranonte “një sërë gabimesh të rënda për të cilat Balenciaga merr përgjegjësinë”.

“Ne duam të mësojmë nga gabimet tona dhe të identifikojmë mënyrat se si mund të kontribuojmë, ” thuhet në deklaratë. Fotografi italian Gabriele Galimberti, i cili ishte ngarkuar të fotografonte fushatat, u vendos, duke fajësuar në thelb shtëpinë e Balenciaga.

“Nuk kisha të drejtë të zgjidhja në asnjë mënyrë as produktet, as modelet dhe as kombinimin e tyre. Si fotograf, më kërkuan vetëm të kapja skenën e dhënë dhe të bëja fotografitë sipas stilit tim. Si zakonisht, drejtimi i fushatës dhe xhirimeve nuk janë në dorën e fotografit” tha ai.Nga ana e saj, kompania po përpiqet të fajësojë gjigantin e reklamave North Six. Ky i fundit ka sqaruar se në rastin konkret ka menaxhuar thjesht financat dhe prodhimin.

Njëri pas tjetrit yje, aktorë, këngëtarë distancohen duke i kthyer shpinën kompanisë. Edhe fansja më e famshme e Balenciaga-s dhe deri më sot përfaqësuesja e tyre me pagesë, Kim Kardashian , është detyruar të bëjë një deklaratë.

“Aktualisht jam duke rishqyrtuar marrëdhënien time me kompaninë bazuar në gatishmërinë e tyre për të pranuar përgjegjësinë për diçka që nuk duhet ta kishin filluar kurrë dhe veprimet që pres t’i shoh ata të ndërmarrin për të mbrojtur fëmijët” tha Kim.