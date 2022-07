Frederik Ndoci merr vendimin e rëndësishëm pas disa vitesh në emigrim, ja çfarë do të bëjë

Këngëtari i njohur shqiptar, Frederik Ndoci ka zbuluar se do kthehet përfundimisht në Shqipëri për të jetuar pas shumë vitesh në emigrim.

Lajmin e ka bërë të ditur vetë Ndoci përmes një postimi në rrjetet sociale, ku shpjegon edhe arsyet e këtij vendimi.

“E un do kthehem tash pergjithmone! Te kendoj per ket vend, ma tbukrin dhe e qiell, ma tbukrat male, fusha e dete, do kendoj per shqiptarine ktu, sepse ktu me knon zemra, ktu ma don shpirti me ken!!! “, ka shkruar mes të tjerash artisti i njohur.

Postimi i plotë:

Të dashur miq, ju që më ndiqni nga afër dhe nga larg, ju që më mbështesni e më inspironi ne çdo moment të aktivitetit tim! Dua të ndaj me ju nje te vertete te madhe qe me shumë dhimbje e vertetova duke vendosur nje “bast” të madh me jetën time. Shqiptaria ka pasur e ka prodhuar vazhdimisht jo vetem artiste, njerez të pasjonuar dhe talente të kalibrit nderkombetar, por edhe mendimtare e koka, shkencetare e sportiste te shquar. Kombit tone sot nuk i mungojne vlerat, as mendjet…Kombit tone i mungon me shume se kurre “zemra”! Kur nenes I mer bijte i ke thare shpirtin, e njesoj ky KOMB Po thahet nga eksodi i bijve me te vyer. Bota Po na mer sot, si dhe dje, si dhe nder shekuj, po zgjedh e mer per vete me te miret nder ne…duke na thare shpirtin si komb! Te dashur bashkatdhetar, une si dhe shume prej jush iu dhash tash e 10 vjet botes per mundesit qe me ofroi. Kendova, krijova e jetova me te tjera gjuhe e vise, ne te tjera skena, ne te tjere qiej!!!

E sot pas kaq vitesh me mundesi te rralla qe mu dhane anekend botes, vleresime te arta, respektin dhe bashkepunimin e “peshave te renda” te skenes dhe artit boteror, vendosa per vete, per ju, per ne, te kthehem ne votren teme, ne token me te embel, ne vendin ku e shtrenjta nan me lindi, ku zemra rrahu fort ne kengen e pare dhe ate të fundit, ku lash shpirtin dhe endrren me te bukur qe me dhate te gjithe ju bashke. E un do kthehem tash pergjithmone! Te kendoj per ket vend, ma tbukrin dhe e qiell, ma tbukrat male, fusha e dete, do kendoj per shqiptarine ktu, sepse ktu me knon zemra, ktu ma don shpirti me ken!!! Ju falenderoj qe me ndiqni, dhe ju ftoj ne projektet, dhe aktivitetin tim artistik ne vijim! Zoti ju bekoftë kudo qe jeni! /albeu.com