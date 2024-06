FOTOT/ Kylie Jenner shkëlqen në Paris, merr vëmendjen në shfaqjen e javës së modës

Themeluesja e ‘Khy’ Kylie Jenner vodhi shfaqjen, e veshur me një fustan korse ngjyrë rozë nga Schiaparelli teksa merrte pjesë në shfaqjen e javës së modës në Paris. Jenner, shkëlqente si Kulla Eiffel me fustanin pa rripa të punuar me qindra gura rozë.

Ajo shtoi një copë rozë të pastër që i mbështillej në të gjithë kokën. Pikërisht kjo rrjetë mori vëmendjen, ku shumë e krahasuan me një rrjetë mushkonjash.

Pavarësisht komenteve dhe shakave të fansave, miqtë më të mirë të Kylie ishin aty për të.

“Sa bukur” shkroi motra e saj Kim Kardashian.